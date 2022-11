FSU secures bowl eligibility for first time since 2019

Florida State Seminoles football (6-3, 4-3 ACC) is headed to the postseason for the first time under Mike Norvell.

FSU secured bowl eligibility with a blowout win over rival Miami, dominating the Hurricanes in all three phases on the road inside Hard Rock Stadium.

The Seminoles have games against Syracuse, Louisiana and Florida left on the schedule — the Orange and Ragin’ Cajuns both lost today (to Pitt and Troy, respectively) while the Gators beat a flu-depleted Texas A&M squad.

Florida State Seminoles bowl history

2019/12/31: Florida State 14 - Arizona State 20 L: Sun Bowl

2017/12/27: Florida State 42 - Southern Mississippi 13 W: Independence Bowl

2016/12/30: Florida State 33 - Michigan 32 W: Orange Bowl

2015/12/31: Florida State 24 - Houston 38 L: Peach Bowl

2015/01/01: Florida State 20 - Oregon 59 L: Rose Bowl

2014/01/06: Florida State 34 - Auburn 31 W: BCS Championship

2013/01/01: Florida State 31 - Northern Illinois 10 W: Orange Bowl

2011/12/29: Florida State 18 - Notre Dame 14 W: Champs Sports Bowl

2010/12/31: Florida State 26 - South Carolina 17 W: Chick-fil-A Bowl

2010/01/01: Florida State 33 - W:est Virginia 21 W: Gator Bowl

2008/12/27: Florida State 42 - W:isconsin 13 W: Champs Sports Bowl

2007/12/31: Florida State 28 - Kentucky 35 L: Music City Bowl

2006/12/27: Florida State 44 - UCL:A 27 W: Emerald Bowl

2006/01/03: Florida State 23 - Penn State 26 L: OT Orange Bowl

2005/01/01: Florida State 30 - W:est Virginia 18 W: Gator Bowl

2004/01/01: Florida State 14 - Miami (FL:) 16 L: Orange Bowl

2003/01/01: Florida State 13 - Georgia 26 L: Sugar Bowl

2002/01/01: Florida State 30 - Virginia Tech 17 W: Gator Bowl

2001/01/03: Florida State 2 - Oklahoma 13 L: Orange Bowl

2000/01/04: Florida State 46 - Virginia Tech 29 W: Sugar Bowl

1999/01/04: Florida State 16 - Tennessee 23 L: Fiesta Bowl

1998/01/01: Florida State 31 - Ohio State 14 W: Sugar Bowl

1997/01/02: Florida State 20 - Florida 52 L: Sugar Bowl

1996/01/01: Florida State 31 - Notre Dame 26 W: Orange Bowl

1995/01/02: Florida State 23 - Florida 17 W: Sugar Bowl

1994/01/01: Florida State 18 - Nebraska 16 W: Orange Bowl

1993/01/01: Florida State 27 - Nebraska 14 W: Orange Bowl

1992/01/01: Florida State 10 - Texas A&M 2 W: Cotton Bowl

1990/12/28: Florida State 24 - Penn State 17 W: Blockbuster Bowl

1990/01/01: Florida State 41 - Nebraska 17 W: Fiesta Bowl

1989/01/02: Florida State 13 - Auburn 7 W: Sugar Bowl

1988/01/01: Florida State 31 - Nebraska 28 W: Fiesta Bowl

1986/12/31: Florida State 27 - Indiana 13 W: All American Bowl

1985/12/30: Florida State 34 - Oklahoma State 23 W: Gator Bowl

1984/12/22: Florida State 17 - Georgia 17 T Florida Citrus Bowl

1983/12/30: Florida State 28 - North Carolina 3 W: Peach Bowl

1982/12/30: Florida State 31 - W:est Virginia 12 W: Gator Bowl

1981/01/01: Florida State 17 - Oklahoma 18 L: Orange Bowl

1980/01/01: Florida State 7 - Oklahoma 24 L: Orange Bowl

1977/12/23: Florida State 40 - Texas Tech 17 W: Tangerine Bowl

1971/12/27: Florida State 38 - Arizona State 45 L: Fiesta Bowl

1968/12/30: Florida State 27 - L:ouisiana State 31 L: Peach Bowl

1967/12/30: Florida State 17 - Penn State 17 T Gator Bowl

1966/12/24: Florida State 20 - W:yoming 28 L: Sun Bowl

1965/01/02: Florida State 36 - Oklahoma 19 W: Gator Bowl

1958/12/13: Florida State 6 - Oklahoma State 15 L: Bluegrass Bowl

1955/01/01: Florida State 20 - Texas-El Paso 47 L: Sun Bowl